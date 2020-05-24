2020-05-24T11:54:18+03:00
Общество

В мэрии Омска объяснили укладку асфальта в дождь

Такая картина обеспокоила местных жителей
Анна МИКУЛА
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Фото«Голос Омска»Фото«Голос Омска»
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Несмотря на действующий в регионе режим полной готовности, в Омске полным ходом идет ремонт дорог. Специалисты пришли к выводу, что строительная отрасль наиболее важна для города, поэтому останавливать ее работу не стали. Впрочем, у омичей появились вопросы, как раз к тому, как все выполняется подрядчиками.

В частности жители Центрального округа удивились укладке асфальта в дождь. Они выложили фото происходящего и поинтересовались, что это за технология.

– На участке по улице Красных Зорь выполнялись работы по аварийно-восстановительному ремонту дороги, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». – Дождь начался, когда работы завершались, асфальтобетонную смесь уже уплотняли. В лужи укладка асфальта не производилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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