2020-05-24T11:40:36+03:00
Общество

Уже почти 1000: За сутки в Омской области добавилось 60 зараженных коронавирусом

Кроме того, скончался еще один пациент с COVID-19
Анна МИКУЛА
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В Омской области выявили еще 60 зараженных COVID-19.В Омской области выявили еще 60 зараженных COVID-19.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Омской области вплотную подбирается к отметке в тысячу человек. Накануне вывлены новые случаи.

По данным областного минздрава, выявлено еще 60 случаев COVID-19, и теперь их общее количество с начала пандемии составляет 985. Выздоровели 13 пациентов (всего 228). Скончалась омичка в возрасте 79 лет (в общей сложности в регионе 18 летальных случаев).

География обнаружения новых зараженных выглядит так: Омск – 45 пациентов, Русско-Полянский и Азовский районы – по 4, Любинский – 2, Тарский, Москаленский, Омский, Одесский и Калачинский районы – по 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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