2020-05-24T11:28:48+03:00
Общество

В омских магазинах вернулись «доковидные» цены на лимоны

Горожане решили: это первая примета того, что конец пандемии близок
Анна МИКУЛА
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Фото: «Голос Омска»Фото: «Голос Омска»Фото: vk.com
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Соскучившиеся по лимонам омичи поделились в соцсетях оптимистичной новостью: почти во всех магазинах города лимоны подешевели до своей «доковидной» стоимости.

Напомним, во время пандемии эти цитрусовые, – также имбирь – подскочили в цене в разы. Кто-то пустил слух, что такой набор помогает вылечиться от коронавируса. Доверчивые россияне начали сметать «панацею» с прилавков, чем и воспользовались ушлые торговцы.

Покупатели пожаловались на ситуацию, которую, по сути, сами и создали. Но в региональном УФАС нарушений закона в происходящем не нашли.

Но торжествовать продавцам пришлось недолго. Смирившись, что втридорога лимоны у них никто не купит они снова снизили их стоимость. Соответствующее фото с ценником омичи сделали в одном из магазинов и выложили в соцсети. Комментаторы почему-то считают, что это первый признак скорого окончания пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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