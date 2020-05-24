2020-05-24T11:03:42+03:00
Происшествия

На видео попало, как омский водитель переехал друга, помогавшего ему парковаться

Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео («Аварийный Омск»)Фото: скриншот с видео («Аварийный Омск»)
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Инцидент произошел на Московке. Видимо, начинающий водитель пытался припарковаться во дворе дома на улице Мишина. Его приятель подсказывал ему снаружи, что делать.

Но совершил серьезную ошибку, едва не стоившую ему жизни. Помощник встал на пути сдававшей назад машины. В результате водитель что-то напутал и сбил приятеля. А после этого авто и вовсе наехало на человека, причем на глазах в проходивших мимо мамы с дочкой.

Спасло сбитого мужчину только то, что он оказался под кузовом автомобиля между колес.

В конце записи, вложенной в паблике «Аварийный Омск», видно, что пострадавший жив. Он садится, держась за ушибленные места.

Неудачная парковка.Видео прислано в группу Аварийный Омск

ИСТОЧНИК KP.RU

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