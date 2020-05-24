2020-05-24T08:46:11+03:00
Общество

Еще 36 омских вахтовиков из Якутии перевели из больниц в санатории

У всех этих рабочих тесты на коронавирус оказались отрицательными
Анна МИКУЛА
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Результаты тестов на коронавирус у вахтовиков оказались отрицательными.Результаты тестов на коронавирус у вахтовиков оказались отрицательными.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным на воскресенье, 24 мая, новую партию рабочих из Якутии, привезенных в Омск, снова выпускают из больниц.

– Еще 36 вахтовиков получили повторные анализы на коронавирус, и анализы отрицательные, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Люди направлены из больниц города на изоляцию в профилакторий «Металлург» для прохождения положенного Роспотребнадзором карантина.

Напомним, с Чаяндинского месторождения, где произошло массовое заражение COVID-19, работавших там Нефтяников в наш регион вывезли 1500 человек.

Некоторые из них высказывают недовольство условиями содержания на карантине, где они обязаны для безопасности окружающих провести две недели. На днях вахтовики, находящиеся в госпитале для ветеранов войн, даже устроили бунт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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