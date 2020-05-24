В Омске, несмотря на запрет, открылись несколько строительных гипермаркетов

24 Май 2020 2020-05-24T09:10:42+03:00

Покупатели могут ходить по залам и выбирать товар

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Омичи поделились в соцсетях радостью: открылись после почти двухмесячного перерыва строительные гипермаркеты – «Леруа Мерлен», Obi, а также строительный рынок «Южный». Очевидцы рассказывают, что смогли свободно ходить по залам, выбирать товары и оплачивать их на кассе, как обычно.

Правда, выяснилось, что работают они пока нелегально. Например, на сайте «Леруа Мерлен» написано, что он закрыт и работает только на доставку.

Напомним, не так давно, несмотря на запрет Роспотребнадзора, была еще одна попытка открыть этот гипермаркет. Но тогда его придудительно закрыли, а находившихся внутри покупателей эвакуировали.

Омские предприниматели, кстати, уже массово жалуются на сложности, возникшие из-за режима самоизоляции и вынужденно го простоя. Например, обращение к властям написали управляющие 43 омских торговых центров. А сотрудники одного их омских ресторанов и вовсе сфотографировались голыми,

чтобы показать, как отсутствие работы почти в прямом смысле оставило их без последних штанов.

Тем временем вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков на днях заявил, что торговые комплексы будут открывать в последнюю очередь – с 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU