В Омске, несмотря на запрет, открылись несколько строительных гипермаркетов
Омичи поделились в соцсетях радостью: открылись после почти двухмесячного перерыва строительные гипермаркеты – «Леруа Мерлен», Obi, а также строительный рынок «Южный». Очевидцы рассказывают, что смогли свободно ходить по залам, выбирать товары и оплачивать их на кассе, как обычно.
Правда, выяснилось, что работают они пока нелегально. Например, на сайте «Леруа Мерлен» написано, что он закрыт и работает только на доставку.
Напомним, не так давно, несмотря на запрет Роспотребнадзора, была еще одна попытка открыть этот гипермаркет. Но тогда его придудительно закрыли, а находившихся внутри покупателей эвакуировали.
Омские предприниматели, кстати, уже массово жалуются на сложности, возникшие из-за режима самоизоляции и вынужденно го простоя. Например, обращение к властям написали управляющие 43 омских торговых центров. А сотрудники одного их омских ресторанов и вовсе сфотографировались голыми,
чтобы показать, как отсутствие работы почти в прямом смысле оставило их без последних штанов.
Тем временем вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков на днях заявил, что торговые комплексы будут открывать в последнюю очередь – с 23 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU