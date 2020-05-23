59 омских вахтовиков, приехавших из Якутии, где случилась вспышка COVID-19, уже отправили домой

23 Май 2020 2020-05-23T15:02:14+03:00

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Напомним, в Омскую область из Якутии вывезли более 1500 вахтовиков. Все они работали на Чаяндинском месторождении, где произошла масштабная вспышка коронавируса.

Рабочие-нефтяники, у которых подтвердился диагноз, находятся на лечении в больницах, остальные – на обсервации в санаториях. Кроме того, еще 37 человек с признаками ОРВИ, но отрицательным первым тестом на коронавирус, остаются на карантине в госпитале ветеранов войн, расположенном в центре Омска. Накануне они устроили бунт, требуя, чтобы их выпустили.

В итоге с помощью Росгвардии в ними удалось договориться. Сегодня, 23 мая, им сделают повторные тесты на COVID-19. Если результаты будут отрицательными, людей отпустят по домам.

Кроме того, сегодня, после долгой разлуки смогут увидеть своих родных еще несколько десятков нефтяников – они здоровы.

– Все 59 вахтовиков, размещенных в центре реабилитации «Мир», получили отрицательные результаты тестов на коронавирус и отправились по домам, – рассказали в пресс-службе областного минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU