Омская область вошла в тройку регионов с самым высоким приростом «ковидных» пациентов
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал данные подсчетов за неделю с 16 по 22 мая. Как выяснилось, наш регион оказался в ТОП-3 антирейтинга по приросту числа зараженных жителей.
В Омской области на 22 мая подтверждено 838 случаев COVID-19. Число людей с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» увеличилось в 1,9 раза – на 402 человека. По сравнению с предыдущим периодом, когда показатель составлял 2,0, это небольшое замедление.
На 22 мая в СФО возглавляет печальный список по-прежнему Республика Тыва. Число заболевших COVID-19 за неделю здесь возросло в 2,4 раза.
Омская область делит вторую строчку рейтинга с Красноярским краем, где после вспышки коронавируса в Олимпиадинском ГОК произошел сильный скачок количества выявленных случаев инфекции – 1381 человек за неделю.
В целом по Сибири за прошедшую неделю число людей с подтвержденным COVID-19 увеличилось в 1,6 раза – как и в предыдущий период. При этом все регионы СФО на минувшей неделе продемонстрировали прирост количества выявленных случаев выше общероссийского показателя на 1,2 раза.
ИСТОЧНИК KP.RU