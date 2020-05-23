2020-05-23T10:32:12+03:00
Общество

В Омской области за сутки выявлено еще 84 случая заражения коронавирусом

Больше всего заболевших – 67 человек – из города
Анна МИКУЛА
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За минувшие сутки в регионе не умерло ни одного пациента с COVID-19.За минувшие сутки в регионе не умерло ни одного пациента с COVID-19.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По информации областного минздрава, количество летальных случаев осталось на прежнем уровне - 17, еще 25 омичей выздоровели и теперь в этом списке 215 человек. Общее число случаев COVID-19 возросло до 925 – за последние сутки коронавирус подтверждён у 87 человек.

Георгафически новые случаи распределились так: Омск – 67, Кормиловский р-н – 2, Калачинский р-н – 3, Русско-Полянский р-н – 2, Омский р-н – 2, Исилькульский р-н – 2, Таврический р – 2, Марьяновский р-н – 2, Саргатский р-н – 1, Тарский р-н – 1, Называевский р-н – 1, Большереченский р-н – 1, Шербакульский р-н – 1. Выполнение исследований продолжается и в выходные, на сегодня в омских лабораториях проведено 98 159 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Омской области за сутки выявлено еще 84 случая заражения коронавирусом
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