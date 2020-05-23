На видео попало, как в Омской области машина сбила девочку

23 Май 2020 2020-05-23T06:32:39+03:00

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Инцидент произошел на улице Коммунистической в Исилькулье. Там 43-летний водитель на «Ниве» сбил подростка, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

На записи с камеры наблюдения, установленной на одном из домов, видно, что девочка буквально бросилась под колеса машины. От удара после столкновения с авто ее откинуло на обочину. После этого стоявшая на другой стороне дороги мать пострадавшей побежала к водителю выяснять отношения.

– В результате ДТП пешеход – девочка 2009 года рождения – госпитализирована в медучреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Сбили ребенка в Исилькуле.

ИСТОЧНИК KP.RU