На видео попало, как в Омской области машина сбила девочку
Инцидент произошел на улице Коммунистической в Исилькулье. Там 43-летний водитель на «Ниве» сбил подростка, перебегавшего дорогу в неположенном месте.
На записи с камеры наблюдения, установленной на одном из домов, видно, что девочка буквально бросилась под колеса машины. От удара после столкновения с авто ее откинуло на обочину. После этого стоявшая на другой стороне дороги мать пострадавшей побежала к водителю выяснять отношения.
– В результате ДТП пешеход – девочка 2009 года рождения – госпитализирована в медучреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.
Сбили ребенка в Исилькуле.
ИСТОЧНИК KP.RU