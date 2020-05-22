В Омске водитель «Мерседеса» насмерть сбил женщину на переходе

22 Май 2020 2020-05-22T14:25:37+03:00

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Сразу два несчастных случая с пешеходами на дороге произошли сегодня, 22 мая.

По информации областной Госавтоинспекции, первый инцидент зафиксирован на Левом берегу. 25-летний водитель на «Мерседесе» не затормозил на «зебре» и в результате сбил женщину. При этом очевидцы рассказывают, что она успела дойти уже до третьей полосы на дороге. Почему водитель хотя бы не сбавил скорость, видя, что другие остановились, остается загадкой. Пострадавшая от полученных травм скончалась по пути в больницу. Ее личность сейчас устанавливают.

Второе ДТП случилось на 5-й Северной. Лихач на «Тойоте» также сбил женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

В причинах и обстоятельстваах этих двух инцидентов разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU