«Были у терапевта на приеме - могли заразиться»: У врача Шербакульской больнице нашли коронавирус

22 Май 2020 2020-05-22T12:32:05+03:00

Сейчас устанавливают всех, кто контактировал с медиком

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О случае коронавируса в поликлинике Шербакуля сообщают местные жители. Там диагноз подтвердился у терапевта.

- В начале недели были на приеме у этого врача. Теперь дома на карантине, ждем своих анализов на коронавирус, - написал в соцсетях один из местных жителей.

В омском минздраве "Комсомолке" эту информацию подтвердили. Сейчас устанавливаются все контакты терапевта с больными. Всем им придется провести 2 недели на карантине и сдать анализ на covid-19.

В региональном минздраве подчеркивают, что поликлиника работает в штатном режиме.

- Больница работает в обычном режиме, проводится эпидрасследование. Все контактировавшие с данным врачом сотрудники и пациенты, а также члены их семей, проживающие совместно, внесены в единый реестр и соблюдают карантинные мероприятия. Симптомов ни у кого не наблюдается. Вчера начался забор анализов, - пояснили в минздраве.

Добавим, что в Омской области выявлено 838 случаев коронавируса. За последние сутки заразились 74 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU