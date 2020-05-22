«Были у терапевта на приеме - могли заразиться»: У врача Шербакульской больнице нашли коронавирус
О случае коронавируса в поликлинике Шербакуля сообщают местные жители. Там диагноз подтвердился у терапевта.
- В начале недели были на приеме у этого врача. Теперь дома на карантине, ждем своих анализов на коронавирус, - написал в соцсетях один из местных жителей.
В омском минздраве "Комсомолке" эту информацию подтвердили. Сейчас устанавливаются все контакты терапевта с больными. Всем им придется провести 2 недели на карантине и сдать анализ на covid-19.
В региональном минздраве подчеркивают, что поликлиника работает в штатном режиме.
- Больница работает в обычном режиме, проводится эпидрасследование. Все контактировавшие с данным врачом сотрудники и пациенты, а также члены их семей, проживающие совместно, внесены в единый реестр и соблюдают карантинные мероприятия. Симптомов ни у кого не наблюдается. Вчера начался забор анализов, - пояснили в минздраве.
Добавим, что в Омской области выявлено 838 случаев коронавируса. За последние сутки заразились 74 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU