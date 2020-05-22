2020-05-22T10:35:16+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске ожидается жара в +36 градусов с грозой и градом

Одновременно со всем этим будет дуть штормовое ветер
Анна МИКУЛА
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Этой весной в Омске снова можкюет быть снова побит температурный рекорд.Этой весной в Омске снова можкюет быть снова побит температурный рекорд.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Разнообразная погода ждёт омичей в ближайшие дни. После небольшой передышка от зноя регион вновь накроет жара. А в начале следующей недели все это будет сопровождаться грозрй с градом и сильным ветром, оценивпющимся по шкале Бофорта как штормовой.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 23 мая, ночью обещают +7...+12, днем – +22...+27 градусов. Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с, порывами до 17 м/с. Солнечно, местами возможны небольшие дожди.

В воскресенье, 24 мая, ночью будет +10...+15, днем – +28...+33 градуса. Ветер южный, 5-10 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза.

В понедельник, 25 мая, ночью прогнозируют +14...+19, днем – +31...+36 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывами до 17-22 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град.

ИСТОЧНИК KP.RU

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