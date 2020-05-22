2020-05-22T09:38:30+03:00
Общество

Последний школьный звонок для омских выпускников проведут онлайн

Он запланирован на 22 мая
Анна МИКУЛА
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Присутствовать на традиционном последнем звонке лично выпускники не смогут из-за пандемии коронавируса.Присутствовать на традиционном последнем звонке лично выпускники не смогут из-за пандемии коронавируса.Фото: Алексей Метелкин
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Для омских школьников, наконец, закончился этот странный, частично дистанционный учебный год. Учителя и родители могут выдохнуть с облегчением и надеяться, что с 1 сентября школы уже начнут работать в обычном режиме.

А сегодня, 22 мая, для выпускников прозвучит последний звонок. Правда, теперь уже бывшие школьники смогут присутствовать на празднике только онлайн – в регионе продолжается режим полной готовности из-за пандемии коронавируса.

– Сейчас вы на пороге больших перемен. Пришла пора ставить новые, взрослые цели и идти к ним шаг за шагом. Уверены, вы уже знаете, чего хотите добиться. Не бойтесь трудностей на жизненном пути. Не сдавайтесь и всегда с оптимизмом двигайтесь вперед. Самое главное – верьте в свои силы и, конечно, никогда не забывайте школу. Учителя передали вам все самое лучшее. Пройдет время – вы оцените их благородный труд. Желаем вам счастья, успехов и удачи! Пусть ваша жизнь будет интересной и благополучной! – говорится в поздравлении первых лиц региона.

Уже известно, на какие даты перенесли выпускные экзамены, необходимые для поступления в вузы. ЕГЭ в этом году начнутся с 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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