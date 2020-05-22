Названы примерные даты открытия в Омске садиков и торговых центров

22 Май 2020 2020-05-22T09:14:55+03:00

Уже в начале следующего месяца в Омске могут открыть дежурные группы садиков. Фото: Мария ЛЕНЦ

При благополучном исходе это может произойти уже в июне

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Региональный вице-губернатор Дмитрий Ушаков в эфире ГТРК «Иртыш» ответил на один из наболевших для омичей вопрос: когда и как город будет выходить из режима самоизоляции, который длится уже почти два месяца.

По словам Ушакова, с 4 июня планируется разрешить работу летних веранд ресторанов и кафе, дежурных групп в детских садах. Также откроют автошколы.

С 18 июня, возможно, разрешат работу торговых центров площадью до 800 кв. метров, фитнес-клубов и бань.

Последними – с 23 июня – разрешат открыться заведениям общепита, гостиницам, детским кружкам и секциям.

Подробнее к обсуждению этой теме в областном оперштабе по коронавирусу собираются вернуться после 3 июня. Напомним, губернатор продлил режим полной готовности пока до этой даты. Дальше все будет зависеть от эпидобстановки и рекомендаций Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU