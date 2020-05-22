2020-05-22T09:00:30+03:00
Происшествия

В Омске столкнулись 5 машин и автобус

По информации очевидцев, проезд в этом месте оказался полностью заблокирован
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: «Аварийный Омск»Фото: «Аварийный Омск»
Изменить размер текста:

Уже второе массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в Омске за последние дни. Судя по всему, за время самоизоляции горожане привыкли к пустым трассам и после того, как машин стало больше, начали попадать в аварии.

Первое такое происшествие случилось в районе улицы Богдана Хмельницкого. Там столкнулись сразу шесть авто.

И вот новый инцидент на пересечении улиц 21-я Амурская и 24-я Северная. Там не смогли разъезаться пять легковушек и один автобус. По словам очевидцев проезд в этом месте оказался полностью заблокирован поврежленными машинами. Водителям рекомендуют искать пути объезда.

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Были у терапевта на приеме - могли заразиться»: У врача Шербакульской больнице нашли коронавирус
Сотрудники омского ресторана сфотографировались ню, чтобы им разрешили работать
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
«Впереди выходные - дайте спасти тех, кто в больницах»: Глава минздрава попросила омичей остаться дома
3 правила как выбрать белье на лето
Плюсы «сельской» прописки
Финал «Холостяка»: Лиза Адаменко и Барбара Пино рассказали о своих чувствах к Антону Криворотову
Стало известно, когда в Омске ожидается жара в +36 градусов с грозой и градом
Последний школьный звонок для омских выпускников проведут онлайн
Названы примерные даты открытия в Омске садиков и торговых центров
Появилась свежая карта распространения коронавируса в Омской области: Где болеют чаще
В Омске столкнулись 5 машин и автобус
Как использовать птичий помета в качестве удобрений
В Омске за сутки коронавирусом заболело рекордное число сибиряков
Приоритет стратегии успеха - фабрика «Алладин» гарантирует индивидуальный подход!
В Омске каждый день проверяют предприятия, который нарушают санитарно-эпидемиологические требования
Мать и отчим омского «мальчика на гречке» подали апелляцию на решение суда
В Омске закрыли евангелистскую церковь, где нашли нелегального мигранта
Стал известен список омских фирм, работавших без разрешения в карантин
11-летняя омичка, пропавшая после прогулки с собакой, нашлась
«Выпрыгнул из машины на скорости 80-90 км в час»: На видео попала страшная авария в Омске
«Авангард» расстался с одним из тренеров