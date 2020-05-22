В Омске столкнулись 5 машин и автобус

22 Май 2020 2020-05-22T09:00:30+03:00

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Уже второе массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в Омске за последние дни. Судя по всему, за время самоизоляции горожане привыкли к пустым трассам и после того, как машин стало больше, начали попадать в аварии.

Первое такое происшествие случилось в районе улицы Богдана Хмельницкого. Там столкнулись сразу шесть авто.

И вот новый инцидент на пересечении улиц 21-я Амурская и 24-я Северная. Там не смогли разъезаться пять легковушек и один автобус. По словам очевидцев проезд в этом месте оказался полностью заблокирован поврежленными машинами. Водителям рекомендуют искать пути объезда.

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU