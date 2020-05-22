В Омске закрыли евангелистскую церковь, где нашли нелегального мигранта
После проверки деятельности евангелистской «Церкви Христианский город», располагающейся на улице 30-й Северной, там обнаружили незаконную мигрантку. Работавшая там гражданка Казахстана жила в России на птичьих правах.
– Суд пришел к выводу, что нарушение, допущенное религиозной организацией, относится к административным правонарушениям в области защиты государственной границы РФ, что указывает на высокую степень общественной опасности правонарушения, затрагивающего интересы безопасности государства, – сообщает пресс-служба областного УФССП.
По решению суда церковь закрыли на 14 суток. Накануне, 21 мая, приставы опечатали вход в помещение, принадлежащее религиозной организации.
ИСТОЧНИК KP.RU