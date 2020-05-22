В Омске закрыли евангелистскую церковь, где нашли нелегального мигранта

22 Май 2020 2020-05-22T08:36:32+03:00

Суд пришел к выводу, что произошло общественно опасное правонарушение, угрожавшее государству

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После проверки деятельности евангелистской «Церкви Христианский город», располагающейся на улице 30-й Северной, там обнаружили незаконную мигрантку. Работавшая там гражданка Казахстана жила в России на птичьих правах.

– Суд пришел к выводу, что нарушение, допущенное религиозной организацией, относится к административным правонарушениям в области защиты государственной границы РФ, что указывает на высокую степень общественной опасности правонарушения, затрагивающего интересы безопасности государства, – сообщает пресс-служба областного УФССП.

По решению суда церковь закрыли на 14 суток. Накануне, 21 мая, приставы опечатали вход в помещение, принадлежащее религиозной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU