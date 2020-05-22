Стал известен список омских фирм, работавших без разрешения в карантин

22 Май 2020 2020-05-22T07:38:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной рейд провели чиновники мэрии и полицейские по торговым точкам города. Целью было выявление фирм, которые в период самоизоляции не имеют права работать. Нарушителей долго искать не пришлось. По итогам рейда составлены 33 протокола. Среди нарушителей есть магазины цветов, кафе и магазины.

На незаконной работе попались следующие организации: магазин цветов «Тысяча Лепестков», кафе «Казан Мангал», кафе восточной кухни «Аля Пиала», суши-бар «Зебры», магазин «Медтехника», магазин бытовых товаров Topperwave, табачный киоск «Дилижанс», магазин швейной техники «Надель» и салон красоты.

Владельцы всех этих торговых точек получили протоколы об административном правонарушении. За несоблюдение санитарных норм для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере 100–300 тыс. рублей. Также полицейские проверили свыше 17 тысяч машин. Штрафы получили несколько десятков таксистов, перевозивших пассажиров без масок.

ИСТОЧНИК KP.RU