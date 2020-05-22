11-летняя омичка, пропавшая после прогулки с собакой, нашлась
С девочкой и ее питомцем все в порядке
Фото: УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:
Накануне весь город перепугала 11-летняя омичка. Утром 21 мая девочка ушла гулять с собакой из дома на окраине города и исчезла. Обеспокоенные родители, которые понятия не имели, где находится их ребенок, обратились с полицию.
И вот поздно вечером того же дня появились хорошие новости. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что пропавшая самостоятельно вернулась домой вместе с собакой. С девочкой и ее питомцем все в порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU