2020-05-22T07:09:59+03:00
Общество

11-летняя омичка, пропавшая после прогулки с собакой, нашлась

С девочкой и ее питомцем все в порядке
Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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Накануне весь город перепугала 11-летняя омичка. Утром 21 мая девочка ушла гулять с собакой из дома на окраине города и исчезла. Обеспокоенные родители, которые понятия не имели, где находится их ребенок, обратились с полицию.

И вот поздно вечером того же дня появились хорошие новости. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что пропавшая самостоятельно вернулась домой вместе с собакой. С девочкой и ее питомцем все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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