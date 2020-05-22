«Выпрыгнул из машины на скорости 80-90 км в час»: На видео попала страшная авария в Омске

22 Май 2020 2020-05-22T05:10:40+03:00

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Напомним, первое ДТП произошло на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Лермонтова. Сначала 72-летний водитель на «Ладе Приоре» не предоставил преимущества в движении автомобилю «Хендай Гетс» и влетел в него. А спустя небольшое расстояние уже пострадавшее авто столкнулось с «Ладой Грантой». И дальше по цепочке – последняя въехала в грузовую «газель», а та – в эвакуатор.

Видео массовой аварии зафиксировано регистратором проезжавшей мимо машины и выложено в паблик «Аварийный Омск».

– Мы на «Гетсе» ехали по главной, в нас врезалась двигавшаяся с улицы Лермонтова «Приора», – рассказывает непосредственный участник ДТП. – Водитель «Гетса» от удара потерял сознание, ему зажало ногу на педали газа! Машина набирала скорость. Я одной рукой рулил с пассажирского сиденья, второй бил водителя по щекам, чтобы он пришел в себя. Потом пытался оттащить его ногу с педали газа, не смог. Понял, что мы сейчас врежемся жестко, и на скорости 80-90 км в час выпрыгнул из машины.

По словам очевидцев, у водителя «Гетса» черепно-мозговая травма. Его пассажир, выпрыгивая из неуправляемой машины, ободрал бедро и локти. У водителя «Гранты» ушиб грудной клетки. А предполагаемый виновник ДТП – пожилой мужчина на «Приоре» – отделался сильным испугом.

ДТП на улице Богдана Хмельницкого.Видео прислано в группу Аварийный Омск

ИСТОЧНИК KP.RU