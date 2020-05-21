2020-05-21T16:13:00+03:00
Спорт

«Авангард» расстался с одним из тренеров

Накануне омский клуб перезаключал контракты с наставниками
Анна МИКУЛА
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Фото: hawk.ruФото: hawk.ru
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По завершению хоккейного сезона омский «Авангард» заключил новые контракты с тренерским составом.

По информации пресс-службы клуба, продлены соглашения со следующими тренерами: с Жаком Клутье и видеотренером Алдисом Аболиньшем – на два года, с Дмитрием Рябыкиным и тренером вратарей Сергеем Звягиным на год.

Еще с одним наставником решили расстаться.

– Клуб благодарит Вячеслава Козлова за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере, говорится в официальном сообщении на сайте hawk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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