«Авангард» расстался с одним из тренеров

21 Май 2020 2020-05-21T16:13:00+03:00

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По завершению хоккейного сезона омский «Авангард» заключил новые контракты с тренерским составом.

По информации пресс-службы клуба, продлены соглашения со следующими тренерами: с Жаком Клутье и видеотренером Алдисом Аболиньшем – на два года, с Дмитрием Рябыкиным и тренером вратарей Сергеем Звягиным на год.

Еще с одним наставником решили расстаться.

– Клуб благодарит Вячеслава Козлова за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере, говорится в официальном сообщении на сайте hawk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU