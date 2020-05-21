«Авангард» расстался с одним из тренеров
Накануне омский клуб перезаключал контракты с наставниками
Фото: hawk.ru
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По завершению хоккейного сезона омский «Авангард» заключил новые контракты с тренерским составом.
По информации пресс-службы клуба, продлены соглашения со следующими тренерами: с Жаком Клутье и видеотренером Алдисом Аболиньшем – на два года, с Дмитрием Рябыкиным и тренером вратарей Сергеем Звягиным на год.
Еще с одним наставником решили расстаться.
– Клуб благодарит Вячеслава Козлова за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере, говорится в официальном сообщении на сайте hawk.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU