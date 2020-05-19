2020-05-19T10:32:08+03:00
Общество

В Омске умер 17-й пациент с коронавирусом

Общее число зараженных превысило уже отметку в 650 человек
Анна МИКУЛА
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В Омске выявлено уже 652 случая заражения коронавирусом.В Омске выявлено уже 652 случая заражения коронавирусом.Фото: Архив "КП"
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Областной минздрав опубликовал статистику по коронавирусу за минувшие сутки. По данным на 19 мая, прибавилось еще 53 случая заражения COVID-19, их общее количество достигло 652-х.

Из новых выявленных случаев 38 приходятся на Омск, 4 четыре – на Марьяновский район, по три – на Полтавский и Калачинский, по два – на Москаленский и Омский, один – на Русско-Полянский.

Также сообщается, что 118 омичей уже полностью выздоровели – сегодня диагноз снят еще с 13 человек.

– К сожалению, жизнь одного пациента спасти не удалось. Число умерших от коронавируса в нашем регионе теперь равно 17, – рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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