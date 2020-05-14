Омская филармония устроит для слушателей 11-часовой онлайн-концерт

14 Май 2020 2020-05-14T10:40:18+03:00

Побывать на нем все желающие смогут совершенно бесплатно

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15 мая впервые в своей истории Омская филармония устраивает 11-часовой музыкальный марафон. Побывать на нем все желающие смогут онлайн 15 мая.

Поклонникам прекрасного обещают самые яркие номера коллективов филармонии разных лет.

– Приглашенные звезды, любимые солисты, музыкальные номера, которые согревают наши сердца теплыми воспоминаниями. Концерт, объединивший весь большой филармонический пространственно-временной континуум. Он мог состояться только в виртуальном пространстве, и мы решили воплотить эту невероятную идею, – рассказывают организаторы.

Добавим, что концерт приурочиди к 80-летию Омской филармонии. Он начнется в 9.00 и будет транслироваться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU