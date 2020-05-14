Омская филармония устроит для слушателей 11-часовой онлайн-концерт
15 мая впервые в своей истории Омская филармония устраивает 11-часовой музыкальный марафон. Побывать на нем все желающие смогут онлайн 15 мая.
Поклонникам прекрасного обещают самые яркие номера коллективов филармонии разных лет.
– Приглашенные звезды, любимые солисты, музыкальные номера, которые согревают наши сердца теплыми воспоминаниями. Концерт, объединивший весь большой филармонический пространственно-временной континуум. Он мог состояться только в виртуальном пространстве, и мы решили воплотить эту невероятную идею, – рассказывают организаторы.
Добавим, что концерт приурочиди к 80-летию Омской филармонии. Он начнется в 9.00 и будет транслироваться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU