2020-05-14T10:40:18+03:00
Общество

Омская филармония устроит для слушателей 11-часовой онлайн-концерт

Побывать на нем все желающие смогут совершенно бесплатно
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: omfil.ruФото: omfil.ru
Изменить размер текста:

15 мая впервые в своей истории Омская филармония устраивает 11-часовой музыкальный марафон. Побывать на нем все желающие смогут онлайн 15 мая.

Поклонникам прекрасного обещают самые яркие номера коллективов филармонии разных лет.

– Приглашенные звезды, любимые солисты, музыкальные номера, которые согревают наши сердца теплыми воспоминаниями. Концерт, объединивший весь большой филармонический пространственно-временной континуум. Он мог состояться только в виртуальном пространстве, и мы решили воплотить эту невероятную идею, – рассказывают организаторы.

Добавим, что концерт приурочиди к 80-летию Омской филармонии. Он начнется в 9.00 и будет транслироваться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Выходим на плато»: Глава минздрава рассказала, когда в Омске ждать пик коронавируса
В Омской области двое подростков кинулись в горящий дом и спасли оттуда человека
«Организуйте трансфер домой»: Сибиряки, застрявшие на 2 месяца в Испании, просят вывезти их в Омск
Вице-губернатор высказался о штрафах для омичей без масок
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Стало известно, когда в Омске откроют торговые центры
Скобянка-Центр работает для Вас!
Омичи появились на WildBerries
ПАСФ «Днепр» спасает Иртыш
Омская филармония устроит для слушателей 11-часовой онлайн-концерт
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
Домашний адрес - природная здравница
После аномальной жары Омск накроет ливень с градом
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор»
Премьера на ТНТ4: телефонные пранки в шоу «Созвон»
Анфиса Черных рассказала, как ела хинкали на съемках «сладкого» сериала «ИП Пирогова»