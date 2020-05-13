Глава оперштаба по коронавирусу рассказал, когда в Омске откроют детские сады

13 Май 2020 2020-05-13T06:58:09+03:00

Первоклассники закончат учебный год раньше обычного - уже на этой неделе. Фото: Алексей ФОКИН

Но точных сроков пока нет

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Омичи по-прежнему засыпают чиновников вопросами об открытии детских садов и школ. Большинство родителей, несмотря на введенный режим самоизоляции все-таки работают. С кем им оставлять маленьких детей - непонятно.

На этот вопрос ответил глава оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

- Вопрос открытия детских садиков на последнем заседании штаба бурно обсуждался. Но все-таки приняли решение не открывать. По поручению губернатора этот вопрос опять будет вынесен на обсуждение. По этому вопросу очень много обращений граждан, - сказала в эфире ГТРК-Иртыш Владимир Куприянов. - Мы понимаем, что большая часть предприятий начинает работать. Конечно, родителям необходимо куда-то определять детей до 7 лет.

Режим самоизоляции в Омской области действует до 24 мая. Министр труда намекнул, что не исключается вариант, когда садики откроют еще до окончания режима самоизоляции. Все будет зависеть от ситуации с эпидемией.

Добавим, что учебный год в начальной школе заканчивается на этой неделе. Сейчас дети учатся дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU