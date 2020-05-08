2020-05-08T08:49:39+03:00
Общество

Омичи снова массово жалуются на удушливый запах выбросов

Активисты даже предлагают людям плотно закрыть окна и пить побольше воды
Анна МИКУЛА
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Фото: «Омск ВК»Фото: «Омск ВК»
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Омск накрыла очередная волна выбросов. Массово жалуются на невыносимую химическую вонь жители городка Нефтяников и Левого берега. На снятых ими фото видно, как над северной частью города стелется густой сизый смог.

Фото: «Омск ВК»

Фото: «Омск ВК»

Фото: «Живи Омск»

Фото: «Живи Омск»

– Внимание! Выбросы! Дорогие омичи! Наша экологическая дружина сейчас на выезде (Левый берег, центр, Амур). Замеры показывают значительное повышение в воздухе вредных веществ. Судя по всему, это из-за выбросов с промзоны в Нефтяниках. Рекомендации: закрыть окна, не выходить надолго на улицу, пить больше воды, – такой пост появился накануне в паблике «Мы хотим жить в Омске».

Также активисиы сообщают, что в результате замеров выявили превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в 3 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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