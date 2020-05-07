2020-05-07T13:58:04+03:00
Общество

Модель родом из Омска Влада Рослякова подготовила подарки для 300 ветеранов, живущих в Нью-Йорке

Из-за бушующей там пандемии коронавируса, все посылки доставят бесконтактным способом
Анна МИКУЛА
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Фото: vladaroslyakovaФото: vladaroslyakovaФото: instagram.com
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Всемирно известная модель из Омска Влада Рослякова уже долгое время живет в Нью-Йорке, но не теряет связь с родным городом и старается приезжать сюда довольно часто. Девушка известна в том числе и своей благотворительной деятельностью.

В преддверии 75-летия Победы она придумала и организовала доставку подарков для 300 ветеранов Второй мировой войны – фронтовиков, тружеников тыла и блокадников. Все они сейчас проживают в Нью-Йорке. О своей идее Влада рассказала в Instagram.

– Самому молодому из них 83 года, 12-ти – более 100 лет. За пару дней мы обзвонили каждого, чтобы уточнить готовы ли они получить подарки. Все они довольно хорошо себя чувствуют и с нетерпением ждут наших подарков, которые мы безопасно запакуем и передадим бесконтактным способом, – написала девушка.

Судя по тому, что для доставки в команду Росляковой ищут русскоговорящих добровольцев, поздравлять будут ветеранов-соотечественников.

vladaroslyakovavladaroslyakova
WWII veteran Anastasia Arnoldovna Braverman wished us all good health and asked us to be careful and disciplined! @rus_usa_org watch full video on IGTV
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ИСТОЧНИК KP.RU

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Модель родом из Омска Влада Рослякова подготовила подарки для 300 ветеранов, живущих в Нью-Йорке
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