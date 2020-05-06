2020-05-06T17:02:44+03:00
Общество

Минздрав: Почти у 100% привезенных в Омск из Якутии вахтовиков подтвердился коронавирус

С Чаяндинского месторождения уже вывезли 102 наших земляка, но еще 1,5 тысячи пока ждут своей очереди
Анна МИКУЛА
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Омск готов принять всех земляков, которые сейчас остались на Чаяндинском месторождении.Омск готов принять всех земляков, которые сейчас остались на Чаяндинском месторождении.Фото: Архив "КП"
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В наш регион стали поступать первые вахтовики с Чаяндинского месторождения, где произошла серьезная вспышка коронавируса. На двух самолетах уже прибыли 102 человека.

– В ходе проведенных исследований у 60% пациентов выявлена пневмония, коронавирусная инфекция подтверждена практически у 100%, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Несмотря на увеличение количества случаев COVID-19 на территории Омского региона, система здравоохранения не испытывает перегрузки в связи с принятием иногородних пациентов. К ним применяются рекомендованные протоколы лечения, оплата всех медицинских манипуляций осуществляется в рамках ОМС без привлечения бюджетных средств. Пациенты размещены в Инфекционной больнице № 1, Городской больнице № 11 и Клиническом медико-хирургическом центре министерства здравоохранения Омской области.

Добавим, сейчас на якутском месторождении трудятся жители 20 регионов России, из них 1564 – омичи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Минздрав: Почти у 100% привезенных в Омск из Якутии вахтовиков подтвердился коронавирус
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