Минздрав: Почти у 100% привезенных в Омск из Якутии вахтовиков подтвердился коронавирус
В наш регион стали поступать первые вахтовики с Чаяндинского месторождения, где произошла серьезная вспышка коронавируса. На двух самолетах уже прибыли 102 человека.
– В ходе проведенных исследований у 60% пациентов выявлена пневмония, коронавирусная инфекция подтверждена практически у 100%, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Несмотря на увеличение количества случаев COVID-19 на территории Омского региона, система здравоохранения не испытывает перегрузки в связи с принятием иногородних пациентов. К ним применяются рекомендованные протоколы лечения, оплата всех медицинских манипуляций осуществляется в рамках ОМС без привлечения бюджетных средств. Пациенты размещены в Инфекционной больнице № 1, Городской больнице № 11 и Клиническом медико-хирургическом центре министерства здравоохранения Омской области.
Добавим, сейчас на якутском месторождении трудятся жители 20 регионов России, из них 1564 – омичи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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