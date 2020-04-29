В центре Омска отремонтируют километр трамвайных путей
Омские дорожники приступают к сезонному ремонту трамвайных путей. В общей сложности планируют заменить 1100 метров рельсов по улице Лермонтова между улицами Куйбышева и Маршала Жукова.
– В результате замены путей понизится шумовибрация, увеличится скоростной режим движения трамваев и повысится безопасность движения, – директор МП «Электрический транспорт» уточнил Сергей Ткалун.
По улице Лермонтова проходят маршруты трамваев № 4, № 8 и № 9. Необходимые для ремонта шпалы, рельсы и крепления уже закуплены муниципальным предприятием «Электрический транспорт».
В пресс-службе омской мэрии сообщили, что капремонт путей будет идти 2-2,5 месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU
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