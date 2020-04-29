2020-04-29T11:25:45+03:00
Общество

В центре Омска отремонтируют километр трамвайных путей

Работы запланированы на улице Лермонтова
Анна МИКУЛА
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Омские дорожники приступают к сезонному ремонту трамвайных путей. В общей сложности планируют заменить 1100 метров рельсов по улице Лермонтова между улицами Куйбышева и Маршала Жукова.

– В результате замены путей понизится шумовибрация, увеличится скоростной режим движения трамваев и повысится безопасность движения, – директор МП «Электрический транспорт» уточнил Сергей Ткалун.

По улице Лермонтова проходят маршруты трамваев № 4, № 8 и № 9. Необходимые для ремонта шпалы, рельсы и крепления уже закуплены муниципальным предприятием «Электрический транспорт».

В пресс-службе омской мэрии сообщили, что капремонт путей будет идти 2-2,5 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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