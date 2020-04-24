Омский боец Александр Шлеменко обратился к властям с призывом отменить карантин

24 Апр 2020 2020-04-24T05:47:36+03:00

По его мнению, ущерб от изоляции может оказаться страшнее самого коронавируса [видео]

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Омский боец Александр Шлеменко обратил внимание на участившиеся случаи грабежей – пока в столице.

Сотни тысяч гастарбайтеров, из-за пандемии коронавируса и затянувшегося карантина остались без работы и практически без средств к существованию. В своем ролике «Шторм» приводит видео с камер наблюдения. На жестких кадрах видно, как сбившиеся в толпы иностранцы караулят покупателей, выходящих из магазинов, и жестоко избивают, чтобы забрать еду и деньги.

– Это слабые люди, – отозвался о нападающих Шлеменко.

Также он призвал спортсменов патрулировать улицы, чтобы не допустить повторения таких ситуаций. Кроме того, он обратился правоохранителям с просьбой навести порядок. А омичей попросил не выходить на улицы по вечерам в одиночестве.

Также он обратился к властям с призывом как можно скорее завершить режим изоляции. Ведь последствия от нее могут оказаться страшнее самого коронавируса.

Жесткое избиение и ограбление в Москве - комментарий Александра Шлеменко.

ИСТОЧНИК KP.RU