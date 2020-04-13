Омские антимонопольщики не считают нарушением резкое повышение цен на лимоны и имбирь

13 Апр 2020 2020-04-13T08:31:41+03:00

В ведомстве пришли к выводу, что такую стоимость устанавливают поставщики

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Омичи буквально завалили региональное УФАС жалобами на внезапно взлетевшие цены на имбирь и лимоны. Эти продукты подорожали из-за пущенного слуха о якобы их целебной силе против коронавируса. Несмотря на ложность этого утверждения, горожане начали сметать имбирь и лимоны.

Ушлые торговцы решили заработать на всеобщей панике и особо не скромничали: на ценниках на лимоны написали стоимость в 500 рублей, на имбирь – 7 тысяч. Обиженные таким нахальством омичи пожаловались антимонопольщикам. В частности с просьбой разъяснить ситуацию в ведомство обращалась общественная организация «Гражданский патруль».

– Омским УФАС в 2019 году был проведен анализ указанного рынка. По результатам проведенного анализа установлено, что на розничном рынке торговли продовольственными товарами отсутствуют хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение, – сообщила общественникам заместитель начальника омского УФАС Галина Лаптева.

При этом в росте цен обвинили поставщиков. Но общественники заметили, что на прилавках в основном лежалый товар, явно из старых запасов. И заподозрили, что резкое повышение цен – скорее всего, инициатива продавцов.

ИСТОЧНИК KP.RU