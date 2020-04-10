2020-04-10T13:43:03+03:00
Дом. Семья

В Большереченском зоопарке появилась еще одна белая медведица

Хищница по имени Забава составит компанию Гуле [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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У всеобщей любимцы и одного из старожилов Большереченского зоопарка белой медведицы Гули появилась компания. На днях в Омскую область привезли ее полярную сестру по имени Забава.

Из-за всеобщего карантина зоопарк пока закрыт для посетителей, но его сотрудники решили познакомить омичей со своей новой обитательницей хотя бы виртуально. На снятом ими видео медведица сладко потягивается, греясь на весеннем солнышке, – совсем как котенок. И не скажешь, что это один из самых опасных хищников на планете, у которого за исключением человека нет врагов в естественной природе.

– Забава приехала из Ижевска. Ей 6 лет, родилась она в Ленинградском зоопарке. В возрасте двух лет переехала в Ижевский зоопарк, – рассказала начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. – И вот теперь эта белая красавица, совершив еще одно путешествие, живет у нас. Когда закончится карантин, все наши гости смогут познакомиться с Забавой!

Белая медведица в Большереченском зоопарке.Видео: Наталья БОЛОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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