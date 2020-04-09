2020-04-09T15:00:48+03:00
Общество

В Омске из-за коронавируса закрыли вход в подъезд

По словам местных жителей, им запретили входить в него и выходить на улицу
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Омичей напугала картина, которую они увидели в одном из дворов на Левом берегу. Дверь подъезда дома на улице Перелета затянули полосатой предупредительный лентой.

По утверждению местных жителей, им запретили входить внутрь и, наоборот, выходить из своих квартир до того, как помещение полностью продезинфицируют.

Фото происходящего выложили в соцсети. Комментаторы предполагают, что у кого-то из жильцов заподозрили коронавирус.

Некоторые негодуют из-за такого принудительного, пусть и временного, домашнего ареста. Но многие отнеслись к мере с пониманием и посетовали, что в их подъездах никто такую тщательную уборку не делает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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