Проигнорировав режим самоизоляции, омские священники провели крестный автопробег
Представители Омской епархии решили бороться с коронавирусом и во главе с митрополитом Владимиром и отправились... в крестный автопробег.
Несмотря на то, что в регионе действует режим полной самоизоляции и простых омичей наказывают даже за выход на улицу, священнослужители сначала прошлись с иконами вокруг Успенского собора. И, судя по вложенным ими фото, есть сомнения, что они соблюдали предписанную медиками дистанцию в 1,5 метра. А потом отправились в крестный автопробег по городу.
Надеемся, что такая жертва была ненапрасной и их молитва об изгнании заразы из Омска поможет. Еще одной недели карантина без работы смогут себе позволить лишь немногие омичи.
Фото: omsk-eparhiya.ru
Фото: omsk-eparhiya.ru
Фото: omsk-eparhiya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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