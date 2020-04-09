2020-04-09T12:32:14+03:00
Общество

Проигнорировав режим самоизоляции, омские священники провели крестный автопробег

Удивительно, но таким способом они планировали бороться с распространением коронавтруса
Анна МИКУЛА
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Фото: omsk-eparhiya.ruФото: omsk-eparhiya.ru
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Представители Омской епархии решили бороться с коронавирусом и во главе с митрополитом Владимиром и отправились... в крестный автопробег.

Несмотря на то, что в регионе действует режим полной самоизоляции и простых омичей наказывают даже за выход на улицу, священнослужители сначала прошлись с иконами вокруг Успенского собора. И, судя по вложенным ими фото, есть сомнения, что они соблюдали предписанную медиками дистанцию в 1,5 метра. А потом отправились в крестный автопробег по городу.

Надеемся, что такая жертва была ненапрасной и их молитва об изгнании заразы из Омска поможет. Еще одной недели карантина без работы смогут себе позволить лишь немногие омичи.

Фото: omsk-eparhiya.ru

Фото: omsk-eparhiya.ru

Фото: omsk-eparhiya.ru

Фото: omsk-eparhiya.ru

Фото: omsk-eparhiya.ru

Фото: omsk-eparhiya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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