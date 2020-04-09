Стало известно, когда омичам принесут пенсии за апрель

9 Апр 2020 2020-04-09T11:51:14+03:00

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Апрельскую пенсию омичам выплатят досрочно. Кроме того, жители региона раньше получат единовременные выплаты к 75-й годовщине Победы в размере 75 и 50 тысяч рублей.

Если обычно пенсии доставляют до 23 числа, то в этом месяце почтальоны разнесут деньги уже до 14 апреля. Тем, кто получают выплаты в банке, средства на счет зачислят еще раньше – до 10 апреля. Омичам, которым обычно пенсия выдается до 9 числа, ее выплатили уже в конце марта.

ИСТОЧНИК KP.RU