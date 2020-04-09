2020-04-09T09:50:20+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП на трассе в Омске: легковушка залетела под КамАЗ

В результате аварии погиб пассажир «Лады»
Анна МИКУЛА
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Фото: Госавтоинспекция по Омской областиФото: Госавтоинспекция по Омской области
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Авария со смертельным исходом случилась сегодня, 9 апреля, примерно в 03.30 в Центральном округе.

По предварительным данным, 22-летний водитель ехал на «Ладе» по улице Омской. В районе дома № 213 он не выдержал безопасную дистанцию, в результате легковушка залетела под КамАЗ под управлением 58-летнего мужчины.

– В результате автоаварии водитель легкового автомобиля обратился за медицинской помощью, его пассажир, личность которого устанавливается, – скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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