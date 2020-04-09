Смертельное ДТП на трассе в Омске: легковушка залетела под КамАЗ
Авария со смертельным исходом случилась сегодня, 9 апреля, примерно в 03.30 в Центральном округе.
По предварительным данным, 22-летний водитель ехал на «Ладе» по улице Омской. В районе дома № 213 он не выдержал безопасную дистанцию, в результате легковушка залетела под КамАЗ под управлением 58-летнего мужчины.
– В результате автоаварии водитель легкового автомобиля обратился за медицинской помощью, его пассажир, личность которого устанавливается, – скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция по Омской области
Фото: Госавтоинспекция по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU