На трассе Тюмень–Омск легковушка залетела под фуру: погибла пожилая пара

9 Апр 2020 2020-04-09T09:28:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная авария случилась на 100-м километре федеральной автодороги Тюмень–Омск в Заводоуковском районе Тюменской области. Накануне днем, грузовик «Вольво», которым управлял гражданин Монголии, развернуло на дороге и вынесло на встречную полосу. Там фура влетела в «Киа Рио», двигавшийся со стороны Тюмени.

В результате аварии водитель и пассажирка «Киа» – 65-летние жители села Бердюжье – скончались на месте ДТП. Мужчина, сидевший за рулем фуры, не пострадал.

Из-за того, что большегруз перегородки дорогу, проезд там временно пришлось закрыть. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проезд по федеральной автодороге в месте ДТП закрыт, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области. /p>

ИСТОЧНИК KP.RU