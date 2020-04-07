2020-04-07T14:31:15+03:00
Общество

Из-за коронавируса омский центр помощи тяжелобольным детям «Радуга» оказался на грани закрытия

Благотворители, которые сами оказались в бедственном положении, почти перестали жертвовать деньги
Анна МИКУЛА
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Фото: raduga-omsk.ruФото: raduga-omsk.ru
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Крайне непростая ситуация сейчас складывается в детском благотворительном центре «Радуга». Почти четверть века он был подчас единственной надеждой для родителей тяжелобольных ребятишек. Его сотрудникам совместно с неравнодушными омичами удавалось собирать, казалось бы, неподъемные суммы на спасение жизни малышей. И вот уже в ближайшее время все может прекратиться.

Из-за пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции многие омские предприятия и сами оказались в бедственном положении и резко сократили пожертвования на благотворительность. Простые омичи еще стараются помогать, но этих денег катастрофически не хватает.

– Мы стараемся делать все, чтобы выжить. Нельзя оставить омских детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями без поддержки. Как смотреть в глаза сотням наших подопечных? – обратился к омичам директор благотворительного центра Валерий Евстигнеев. – Друзья, сейчас я прошу вас спасти «Радугу». За 23 года работы мы помогли 20 573 детям. Сейчас весь мир твердит о поддержке друг друга. Пожалуйста, поддержите нас, чтобы эта цифра не остановилась. Подпишитесь на ежемесячный платеж на нашем сайте. Любая сумма, комфортная вам, порой даже незаметная для вас – это срочное оборудование, жизненно важные расходные материалы для детей. Ваши 100 рублей в месяц действительно могут спасти жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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