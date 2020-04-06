2020-04-06T18:26:59+03:00
Общество

Стало известно, кто и как может получить бесплатные продукты в Омской области

Для этого надо обратиться в комплексный центр соцобслуживания
Анна МИКУЛА
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Фото: министерство труда и социального развития Омской областиФото: министерство труда и социального развития Омской области
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В том числе из-за вынужденной самоизоляции на время угрозы коронавируса некоторые омские многодетные семьи оказались в сложном положении. Стало известно, что сейчас они могут получить помощь необходимыми продуктами питания. В пакет помощи входят рис, гречка, мука, сахар, подсолнечное масло, консервы, а также чай и сладости.

Информация о нуждающихся в помощи поступает в Единый консультационный центр по вопросам коронавируса и общественные организации. Правительство Омской области оперативно приняло решение составить списки таких семей, сообщает пресс-служба областного минтруда.

Правда, многодетным семьям придется доказать, что они действительно нуждаются в помощи. А чтобы получить ее, необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания (ЦКСО) по месту жительства.

Также сообщается, что акция помощи – совместный социальный проект власти и бизнеса. Социальные работники продолжат доставлять продуктовые наборы многодетным малоимущим семьям. Важно отметить, что такая мера социальной поддержки не лишит омских родителей права на дальнейшую помощь. Уже на этой неделе правительство Омской области разработает механизм адресной помощи многодетным, людям с инвалидность и матерям-одиночкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно, кто и как может получить бесплатные продукты в Омской области
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