2020-04-06T16:46:28+03:00
Происшествия

В Омске после столкновения с «Фордом» перевернулась скорая

Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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Серьезное ДТП случилось сегодня, 6 апреля, на Левом берегу примерно в 16.45.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался по ул. 70 лет Октября со стороны метромоста. В районе «Фестиваля» он не уступил дорогу машине скорой помощи, несмотря на то, что она ехала с сиреной.

В результате происшествия его предполагаемый виновник отделался испугом. А людям, находившимся в скорой, – водителю, бригаде медиков и пациенту – потребовалась помощь врачей.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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