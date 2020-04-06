В Омске после столкновения с «Фордом» перевернулась скорая
Серьезное ДТП случилось сегодня, 6 апреля, на Левом берегу примерно в 16.45.
По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался по ул. 70 лет Октября со стороны метромоста. В районе «Фестиваля» он не уступил дорогу машине скорой помощи, несмотря на то, что она ехала с сиреной.
В результате происшествия его предполагаемый виновник отделался испугом. А людям, находившимся в скорой, – водителю, бригаде медиков и пациенту – потребовалась помощь врачей.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фото: УМВД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU