Бюджет Омска увеличится на 1,5 млрд рублей

6 Апр 2020 2020-04-06T16:49:02+03:00

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В новых реалиях самоизоляции будет иначе работать Омский горсовет. Заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам впервые прошло в режиме видеоконференции. Депутаты пришли к выводу, что такой способ нисколько не влияет на продуктивность.

Парламентарии рассмотрели очередные поправки в бюджет Омска на этот год. Городская казна пополнится – за счет трансферов из федерального и областного бюджетов – сразу на 1,5 млрд рублей. Большую часть из них израсходуют на развитие дорожной сети в областном центре. 270 млн направят в рамках программы стимулирования жилищного строительства на возведение дороги по улице 3-й Островской, расположенной между мостами 60-летия Победы и 60-летия ВЛКСМ. По информации и. о. главы омского депфинансов Ольги Илютиковой, контракт на выполнение этих работ рассчитан на два года.

– Еще 779 млн рублей также запланированы на дороги. Я так понимаю, речь идет о федеральной программе «Безопасные качественные автодороги». Эти средства пойдут также на строительство или только на ремонт? – уточнил глава комитета Юрий Федотов.

Ольга Илютикова пояснила, что эти дополнительные средства из областного бюджета направят на ремонт омских дорог. При этом доля софинанстрования города составит 110 млн рублей.

Оставшиеся деньги распределят следующим образом. Около 12 млн рублей пойдут на покупку квартир инвалидам. В каждом случае вопрос будет решаться индивидуально по факту обращения человека за помощью. 189 млн – на зарплаты работникам учреждений культуры, 155 и 65 млн – на зарплаты работникам допобразования, 87 млн – на работу с молодежью на каникулах, 6 млн – на школьное питание.

На озеленение и содержание дорог добавят 27,1 млн. Еще 60,8 млн рублей пойдут на увеличение на МРОТ с 1 января работникам муниципальных учреждений. Таким образом, удастся закрыть все долги по этой статье.

Кроме того, город будет участвовать в софинансировании работ по установке систем пожарной безопасности (576 тысяч), оснащение образовательных учреждений (666 тысяч), ремонту школ и детсадов (2,7 млн при ожидаемой субсидии из облбюджета в 20 млн), закупка оборудования в школу в Амурском-2 (18,5 млн). Также 2,5 млн направляется на формирование резерва управленческих кадров администрации, в том числе прохождение тестирования, повышение квалификации сотрудниками.

Еще 2,8 млн потребуется на проектирование детсада в Больших Полях, 400 тысяч рублей – на экспертизу сметы проекта дороги на улице Чехова рядом со строящейся гостиницей.

20 млн снимается с проектов строительства школ на улице Мельничной и в ЖК «Кузьминки». Это пришлось сделать, потому что в этом году они не попали в перечень Минпросвещения РФ.

Еще 8,8 млн заберут у бюджетного учреждения «Спецавтохощяйство», занимающегося отловлм бродячих собак.

С учетом этих поправок доходы бюджета города составят 20,62 млрд рублей, расходы – 21,88 млрд, при этом дефицит останется неизменным – 1,18 млрд, что составляет 10,6% от объема собственных доходов. Теперь депутаты рассмотрят их еще и на пленарном заседании, которое запланировано на 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU