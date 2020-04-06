На видео попало начало ледохода на Иртыше в Омске
Уже совсем скоро река будет полностью свободна [видео]
Фото: скриншот с видео («Голос Омска»)
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На Иртыше в Омске начался ледоход. Правда, из-за объявленного в этом году режима полной самоизоляции большинство местных жителей так и не увидят это величественное природное представление.
Чуть больше повезло жителям набережной, окна которых выходят на реку. Они могут наблюдать за ледоходом и даже слышать его из своих квартир.
Впрочем, судя по многочисленным видео, которые омичи выкладывают в соцсети, далеко не все они строго придерживаются рекомендации не выходить пока из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Ледоход на Иртыше.Видео: Голос Омска
ИСТОЧНИК KP.RU