2020-04-06T13:01:51+03:00
Общество

На видео попало начало ледохода на Иртыше в Омске

Уже совсем скоро река будет полностью свободна [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео («Голос Омска»)Фото: скриншот с видео («Голос Омска»)
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На Иртыше в Омске начался ледоход. Правда, из-за объявленного в этом году режима полной самоизоляции большинство местных жителей так и не увидят это величественное природное представление.

Чуть больше повезло жителям набережной, окна которых выходят на реку. Они могут наблюдать за ледоходом и даже слышать его из своих квартир.

Впрочем, судя по многочисленным видео, которые омичи выкладывают в соцсети, далеко не все они строго придерживаются рекомендации не выходить пока из дома из-за угрозы распространения коронавируса.

Ледоход на Иртыше.Видео: Голос Омска

ИСТОЧНИК KP.RU

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