На Омск надвигается ураган

6 Апр 2020 2020-04-06T11:14:46+03:00

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После нескольких теплых и солнечных дней Омскую область накроет ненастная погода. Обещают дожди, похолодание и ураган. Так что лучше оставаться дома на самоизоляции. Впереди еще будет много времени, чтобы порадоваться наступившей весне. А пока прогноз такой.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 7 и 8 апреля в Омской области ожидается ухудшение погодных условий и усиление ветра. Во второй половине дня 7 апреля с сохранением сутки 8 апреля местами по Омской области и в Омске ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами 25-30 м/с. По северо-западу – сильные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег, снег), гололедные явления.

Региональное ГУ МЧС России призывает омичей избегать нахождения на улице. При сильном ветре не стойте рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.

ИСТОЧНИК KP.RU