2020-04-06T11:14:46+03:00
Общество

На Омск надвигается ураган

Возможны порывы ветра скоростью до 30 м/с
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

После нескольких теплых и солнечных дней Омскую область накроет ненастная погода. Обещают дожди, похолодание и ураган. Так что лучше оставаться дома на самоизоляции. Впереди еще будет много времени, чтобы порадоваться наступившей весне. А пока прогноз такой.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 7 и 8 апреля в Омской области ожидается ухудшение погодных условий и усиление ветра. Во второй половине дня 7 апреля с сохранением сутки 8 апреля местами по Омской области и в Омске ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами 25-30 м/с. По северо-западу – сильные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег, снег), гололедные явления.

Региональное ГУ МЧС России призывает омичей избегать нахождения на улице. При сильном ветре не стойте рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске после столкновения с «Фордом» перевернулась скорая
Бюджет Омска увеличится на 1,5 млрд рублей
Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом
Постановление мирового судьи отменили
Как в Омске COVID-19 повлиял на работу мусорного оператора?
«Онлайн доставка и родные»: В омском Роспотребнадзоре дали совет, как жильцам подъезда, попавшего на карантин, достать себе еду
На видео попало начало ледохода на Иртыше в Омске
Впервые на ТВ: ТНТ покажет сразу два сезона сериала «Бывшие» с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым
Как правильно покупать белье в интернете
Найди свой замок
На Омск надвигается ураган
В Омске на пустой дороге перевернулась «газель»
Пассажиров первых рейсов, прилетевших в Омск из Москвы, уже отправили на карантин
В Омской области батюшка на внедорожнике освятил село, чтобы изгнать коронавирус
Из-за угрозы коронавируса всех без исключения омичей, прилетающих домой, отправят на карантин
Фасады домов, отремонтированных осенью к приезду президентов в Омск, уже начали отваливаться