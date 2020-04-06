2020-04-06T08:33:37+03:00
Общество

Пассажиров первых рейсов, прилетевших в Омск из Москвы, уже отправили на карантин

Теперь на изоляции будут находиться даже те, кто прибывает из соседних ренионов
Анна МИКУЛА
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Главный санитарный врач Омской области подписал распоряжение, согласно которому все без исключения омичи, возвращающиеся из других регионов, будет отправлены на карантин.

В случае, если у них нет возможности быть изолированными от домочадцев, их поместят в обсервацию. Людей с признаками ОРВИ сразу же госпитализируют.

Рано утром 6 апреля в аэропорту «Омск-Центральный» приземлились три самолета из Москвы – домой из столицы вернулись 289 человек. Всем прибывшим, после проведения термометрии, разъяснены принципы самоизоляции, вручены уведомления о необходимости соблюдения режима. Симптомов ОРВИ ни у кого не выявлено, в обсервации никто не нуждался, сообщает пресс-служба областного минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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