2020-04-06T08:40:17+03:00
Общество

В Омской области батюшка на внедорожнике освятил село, чтобы изгнать коронавирус

Впрочем, есть версия, что мера направлена на борьбу с ДТП [видео]
Анна МИКУЛА
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Свидетелями, судя по всему, уже привычной картины стали жители одного из сел Одесского района Омской области.

На прицепе внедорожника по нему проехал местный батюшка. Священник разбрызгивал по сторонам святую воду, которую вез тут же в синей бочке.

Вероятно, он решил перенять способы изгнания коронавируса у коллег. Напомним, недавно в соцсети попала запись с патриархом Кириллом, объезжающим с иконой на своем бронированном «Мерседесе» Москву. Прямую трансляцию происходящего вел один из федеральных каналов.

А епископ Калачинский и Муромцевский Петр Мансуров накануне и вовсе кропил вверенные ему владения с вертолета. Примечательно, что в мирской жизни батюшка был врачом-вирусологом.

Впрочем, в случае со служителем культа из Одесского района есть другая версия – мера призвана отпугнуть не коронавирус, а ДТП и водителей-нарушителей.

Одесский район.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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