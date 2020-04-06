2020-04-06T06:57:03+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса всех без исключения омичей, прилетающих домой, отправят на карантин

Раньше эта мера касалась только возвращающихся из-за границы
Анна МИКУЛА
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Фото: министерство здравоохранения Омской областиФото: министерство здравоохранения Омской области
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Россия приостановила авиасообщение с зарубежными странами. Все сограждане, находящиеся за границей, вынуждены будут оставаться там, пока не исчезнет опасность распространения Covid-19.

Тем временем омичей, успевших прибыть из таких стран, отправили на 14-дневный карантин. Теперь же эта мера коснется вообще всех без исключения местных жителей, прилетающих даже из других российских регионов. По информации областного минздрава, соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач Омской области Александр Крига.

– Если человек возвращается в Омск к месту жительства – он должен пройти самоизоляцию в домашних условиях, – сообщили в ведомстве. – При отсутствии условий – проследовать в обсерватор. Жители, прибывшие из других регионов, проживающие в другом регионе должны обеспечить самоизоляцию по месту пребывания, при отсутствии такой возможности – в условиях обсерватора. Все прибывающие с признаками ОРВИ, после осмотра медицинскими работниками, направляются на госпитализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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