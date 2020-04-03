2020-04-03T15:41:19+03:00
Общество

Бурков распорядился изолировать от семей омских врачей, лечащих больных коронавирусом

На время эпидемии медикам необходимо предоставить отдельные места для проживания, чтобы они не заразили домочадцев
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Бурков выступил с обращением к омичам и рассказал, что режим полной самоизоляции в Омской области будет длиться не до 30, как по стране в целом, а до 12 апреля. Губернатор отметил, что понимает, как непросто дается это время простоя и бизнесу, и простым омичам. Однако другого выхода, как оставаться дома, пока не спадет волна заражения коронавирусом, у нас просто нет.

Особое внимание глава региона уделил медикам, которые в эти дни совершают героические усилия, чтобы противостоять распространению заразы и спасению заболевших.

– Сегодня минздраву была поставлена задача обеспечить всех медиков средствами защиты – врачей и медсестер, – рассказал Бурков. – Минфин должен обеспечить стимулирующие выплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом и находятся в очаге. Также поставлена задача обеспечить врачей, которые работают с инфекционными пациентами, местом проживания в отдельном корпусе – в санатории или другом месте. Чтобы они не возвращались в семью и не разносили инфекцию. Это нужно для защиты медиков и создания нормальных условий для работы.

Напомним, по данным на 3 апреля в Омске выявлено 9 человек, заразившихся коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Бурковский: «Подружились с Петровым с первой сцены «Звоните ДиКаприо!»
Омский регоператор привлекает дополнительно технику для вывоза мусора
Бурков распорядился изолировать от семей омских врачей, лечащих больных коронавирусом
Стал известен размер штрафа за нарушение режима самоизоляции в Омской области
«У меня тоже ребенок уже по потолку бегает»: Бурков сказал, что понимает, как тяжело омичам дается самоизоляция
В Омской области в карантин на маршруты выходит более 300 мусоровозов.
Управлением Россельхознадзора уничтожено более тонны говядины неизвестного происхождения
Живое масло для здоровья
Регоператор просит омичей, выбрасывающих маски с мусором, заворачивать их в пакет
Разоряющиеся омские цветочники раздают свой скоропортящийся товар бесплатно
В Омской области режим самоизоляции продлится до 12 апреля