Бурков распорядился изолировать от семей омских врачей, лечащих больных коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T15:41:19+03:00

На время эпидемии медикам необходимо предоставить отдельные места для проживания, чтобы они не заразили домочадцев

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Губернатор Бурков выступил с обращением к омичам и рассказал, что режим полной самоизоляции в Омской области будет длиться не до 30, как по стране в целом, а до 12 апреля. Губернатор отметил, что понимает, как непросто дается это время простоя и бизнесу, и простым омичам. Однако другого выхода, как оставаться дома, пока не спадет волна заражения коронавирусом, у нас просто нет.

Особое внимание глава региона уделил медикам, которые в эти дни совершают героические усилия, чтобы противостоять распространению заразы и спасению заболевших.

– Сегодня минздраву была поставлена задача обеспечить всех медиков средствами защиты – врачей и медсестер, – рассказал Бурков. – Минфин должен обеспечить стимулирующие выплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом и находятся в очаге. Также поставлена задача обеспечить врачей, которые работают с инфекционными пациентами, местом проживания в отдельном корпусе – в санатории или другом месте. Чтобы они не возвращались в семью и не разносили инфекцию. Это нужно для защиты медиков и создания нормальных условий для работы.

Напомним, по данным на 3 апреля в Омске выявлено 9 человек, заразившихся коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU