2020-04-03T13:51:33+03:00
Общество

Регоператор просит омичей, выбрасывающих маски с мусором, заворачивать их в пакет

Количество отходов отходов выросло почти на треть
Станислав МУХИН
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ФОТО: ООО "Магнит"ФОТО: ООО "Магнит"
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Из-за нахождения на самоизоляции у омичей резко выросло количество мусора. Об этом сообщает региональный оператор ООО "Магнит". Естественно, это из-за того, что сибиряки находятся дома на самоизоляции.

- В эти дни в усиленном режиме продолжают работать водители мусоровозов, сотрудники полигонов, логистические и технические службы регионального оператора по ТКО. По результатам мониторинга объемы мусора, производимого омичами, выросли более чем, на треть, - говорится в сообщении пресс-службы регионального оператора.

Все сотрудники ООО "Магнит" работают в средствах индивидуальной защиты. Регоператор просит омичей перед тем, как выбрасывать отработанные маски вместе с мусором, сперва заворачивать в пакеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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