Разоряющиеся омские цветочники раздают свой скоропортящийся товар бесплатно

3 Апр 2020 2020-04-03T13:49:08+03:00

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«Красиво и грустно!», – комментируют омичи пост, разошедшийся по пабликам. На фото цветы и объявление, гласящее, что все раздается бесплатно.

В момент, когда большинство людей озабочены сохранением своих жизни и здоровья, уже не до прекрасного. Омичи, сидящие на самоизоляции, стали гораздо реже покупать цветы, и, видимо, магазин находится на грани разорения.

Чтобы скоропортящийся товар принес хоть кому-то радость, его решили просто раздать. Большинство омичей в комментариях сочувствую владельцу и советуют отправить цветы в больницы для врачей, которым в эти дни приходится особенно сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU