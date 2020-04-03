Разоряющиеся омские цветочники раздают свой скоропортящийся товар бесплатно
«Красиво и грустно!», – комментируют омичи пост, разошедшийся по пабликам. На фото цветы и объявление, гласящее, что все раздается бесплатно.
В момент, когда большинство людей озабочены сохранением своих жизни и здоровья, уже не до прекрасного. Омичи, сидящие на самоизоляции, стали гораздо реже покупать цветы, и, видимо, магазин находится на грани разорения.
Чтобы скоропортящийся товар принес хоть кому-то радость, его решили просто раздать. Большинство омичей в комментариях сочувствую владельцу и советуют отправить цветы в больницы для врачей, которым в эти дни приходится особенно сложно.
ИСТОЧНИК KP.RU