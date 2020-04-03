2020-04-03T13:26:36+03:00
Общество

В Омской области режим самоизоляции продлится до 12 апреля

Такое распоряжение подписал губернатор Бурков
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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Напомним, накануне, 2 апреля, Владимир Путин выступил уже со вторым обращением к нации. В связи с угрозой распространения коронавируса он распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля. Однако из-за того, что страна у нас большая и в каждом регионе своя специфика, окончательное решение о сроке оставил на откуп главам региона.

Сегодня, 3 апреля, стало известно, что губернатор Омской области принял решение сделать этот затянувшийся и для многих сложный период короче. В нашем регионе период полной самоизоляции продлится еще неделю – до 12 апреля. Однако местным жителям необходимо со всей серьезностью отнестись к рекомендованных мерам и оставаться дома. Только это поможет все нам остановить эпидемию и как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

– Не рассуждать, а жестко действовать, контролировать передвижения, нарушителей режима домашнего карантина – безжалостно штрафовать, – потребовал Александр Бурков во время очередного штаба по борьбе с Covid-19.

По информации облправительства, на 3 апреля подтверждено 9 случаев заражения опасным вирусом. Инфицировано 7 взрослых и 2 детей. Все заражены завозным путем. Два очага – из Арабских Эмиратов и Доминиканской Республики, два – из Москвы. Внутри региона нет ни одного факта распространения коронавируса. Все 4 очага – домашние. Проводятся мероприятия по выявлению всех контактных лиц. Все проживающие с омичами, заражёнными коронавирусной инфекцией, обследуются лабораторно. В целом на домашнем карантине под медицинским наблюдением находятся 8010 жителей. На штабе руководитель управления Роспотребнадзора Александр Крига доложил о санитарно-эпидемиологической обстановке. В последние дни удалось выйти на серьёзные объёмы тестирования. Работа по исследованию проб организована в круглосуточном режиме. Проведено 5 тысяч обследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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