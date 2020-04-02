2020-04-02T14:33:44+03:00
Общество

Омич, находившийся в критическом состоянии из-за коронавируса, начал приходить в себя

За его жизнь уже несколько суток борются медики
Анна МИКУЛА
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Пока осторожный, но уже более оптимистичный прогноз дают медики в отношении 62-летнего омича, у которого подтвердился коронавирус. Днем ранее сообщалось, что он находится в критическом состоянии в реанимации. Все это время за его жизнь продолжают бороться врачи. А накануне вечером они собрали консилиум, чтобы решить, как будут лечить пациента дальше.

И вот в четверг, 2 апреля, появилась информация, что все эти усилия начали приносить плоды.

– Пациент, о котором мы говорили вчера, как о тяжелом, сегодня находится в стабильном состоянии, и прилагаются все усилия к тому, чтобы ему становилось лучше, – рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Также сообщается, что под наблюдением на дому пока находятся 7146 омичей, сняты с учета – 2332. С подтвержденным диагнозом «коронавирус» на стационарном лечении 8 пациентов. Состояние большинства из них не вызывает у медиков опасений: болезнь протекает у них в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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